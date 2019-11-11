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Üyesi Prof. Dr. 'dan haberi: ! "7 VE DAHA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMİN OLMA OLASILIĞI YÜZDE 65"

Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. açıklamalarında bulundu. TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Deprem Çalıştayı düzenledi. Katılımcıların olası İstanbul depremi ve sonrasında yaşanabileceklere dikkat çektiği çalıştaya katılan İstanbul Teknik Üniversitesi () Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmelerde bulundu. "30 yıl içinde Marmara Denizi'nin kuzeyinde 7 ve daha büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda" diyen profesör açıklamalarına devam etti. "Marmara Bölgesi'nde her zaman bir deprem olasılığı var" diyen Haluk Eyidoğan'dan son dakika açıklamaları haberimizin içeriğinde…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 17:10
İTÜ Jeofizik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan son dakika haberi: ! 7 VE DAHA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMİN OLMA OLASILIĞI YÜZDE 65

Son zamanlarda yaşanan depremler sebebiyle vatandaşlar güncel olarak bu konu üzerinde araştırma yapıyor ve bilgileri takip ediyorlar. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkili kişiler vatandaşların tedbirli ve hazırlıklı olması için onları uyarıyor ve en doğru bilgilerin ulaşmasını sağlıyorlar. () Üyesi Prof. Dr. , İstanbul Çalıştayı'nda deprem açıklamalarında bulundu. Katılımcıların olası İstanbul depremi ve sonrasında yaşanabileceklere dikkat çektiği çalıştayda konu ile ilgili açıklamalarda bulunan profesör "30 yıl içinde Marmara Denizi'nin kuzeyinde 7 ve daha büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda" dedi.

İTÜ JEOFİZİK BÖLÜMÜ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ'NDEN DEPREM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ!

Son zamanlarda yaşanan depremler vatandaşların konuya yönelmesine sebep oldu. Konu ile ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar en doğru ve güncel bilgileri öğrenmek istiyorlar. Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, katıldığı çalıştayda deprem ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte ayrıntılar…

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İTÜ Jeofizik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan son dakika haberi: ! "7 VE DAHA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMİN OLMA OLASILIĞI YÜZDE 65"
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