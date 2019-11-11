İTÜ Jeofizik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan son dakika haberi: ! "7 VE DAHA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMİN OLMA OLASILIĞI YÜZDE 65"

Son zamanlarda yaşanan depremler sebebiyle vatandaşlar güncel olarak bu konu üzerinde araştırma yapıyor ve bilgileri takip ediyorlar. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkili kişiler vatandaşların tedbirli ve hazırlıklı olması için onları uyarıyor ve en doğru bilgilerin ulaşmasını sağlıyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İstanbul Deprem Çalıştayı'nda son dakika deprem açıklamalarında bulundu. Katılımcıların olası İstanbul depremi ve sonrasında yaşanabileceklere dikkat çektiği çalıştayda konu ile ilgili açıklamalarda bulunan profesör "30 yıl içinde Marmara Denizi'nin kuzeyinde 7 ve daha büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda" dedi.

İTÜ JEOFİZİK BÖLÜMÜ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ'NDEN DEPREM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ!

Son zamanlarda yaşanan depremler vatandaşların konuya yönelmesine sebep oldu. Konu ile ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar en doğru ve güncel bilgileri öğrenmek istiyorlar. Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, katıldığı çalıştayda deprem ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte ayrıntılar…