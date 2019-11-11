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? 11 Kasım hangi bölgelerde olacak?

İstanbul’da yaşanan su kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor. 11 Kasım tarihli su kesintilerinin yaşanacağı bölgeler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 6 ilçede kesintiler olacağını duyurdu. Yetkililer, şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyeceğini açıkladı. Hal böyle olunca ‘’ ?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki sular ne zaman gelecek? Haberimizde, 11 Kası tarihli İSKİ su kesintisinin yaşanacağı bölgeler…

Giriş Tarihi: 11.11.2019 15:24
Sular ne zaman gelecek? 11 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi hangi bölgelerde olacak?

İstanbullu vatandaşlar su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri merak ediyor. 11 Kasım İSKİ İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası su kesintilerinin yaşanacağı bölgeleri duyurdu. Arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı kesintilerin olacağını İSKİ duyurdu. Bunun akabinde '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 11 Kasım İSKİ su kesintisinin olacağı bölgeler!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-11 08:46:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:42:51.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-11 08:36:13.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Beyazıt Mah,Alemdar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:24:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Orta Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:58:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:46:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:31:00.0

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