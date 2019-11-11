Sular ne zaman gelecek? 11 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi hangi bölgelerde olacak?

İstanbullu vatandaşlar su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri merak ediyor. 11 Kasım İSKİ İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası su kesintilerinin yaşanacağı bölgeleri duyurdu. Arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı kesintilerin olacağını İSKİ duyurdu. Bunun akabinde '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 11 Kasım İSKİ su kesintisinin olacağı bölgeler!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 08:46:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:42:51.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 08:36:13.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Beyazıt Mah,Alemdar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:24:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Orta Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:58:56.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:46:54.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:31:00.0