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Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda yakalandı

'te farklı adreslerde şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinden de madde çıktı. Şahısların ticareti yaptıkları belirlenirken adli makamlardaki işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:50
Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu yakalandı
Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yol kenarında oturan bir şahıs üzerinde yaptığı aramada poşet içerisinde satışa hazır fişekler halinde 9 adet 34.66 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

Yine, Cumhuriyet Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurularak üzerinde arama yapılan başka bir şüpheli şahsın üzerinden ise 13 parça alüminyum folyolara sarılı ve 1 adet siyah poşet içerisinde 6.68 gr jamaika uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.
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Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu yakalandı
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