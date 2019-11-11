Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu yakalandı

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Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yol kenarında oturan bir şahıs üzerinde yaptığı aramada poşet içerisinde satışa hazır fişekler halinde 9 adet 34.66 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.Yine, Cumhuriyet Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurularak üzerinde arama yapılan başka bir şüpheli şahsın üzerinden ise 13 parça alüminyum folyolara sarılı ve 1 adet siyah poşet içerisinde 6.68 gr jamaika uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.