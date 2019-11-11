Zevk için cinayet işlediğini söyleyen sanık, mahkemede 'kaza' dedi

Olay, 15 Kasım 2018 tarihinde İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kahraman Alemdar, husumetli olduğu Yusuf Candar'ın evine kapıyı kırarak girdi. Alemdar, tabanca ile Yusuf Candar'a ateş ettikten sonra kaçtı. Yusuf Candar, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi alınırken, oğlu Yavuz Candar da iş yerinde aynı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yavuz Candar, kalbine ve kollarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz Candar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kahraman Alemdar, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.