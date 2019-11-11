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Zevk için cinayet işlediğini söyleyen sanık, mahkemede 'kaza' dedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yusuf Candar'ı (55), evine girip silahla ağır yaralayan ardından oğlu Yavuz Candar'ı (34) da iş yerinde öldüren Kahraman Alemdar'ın yargılanması sürüyor. Yakalandığında "Cinayeti zevk için işledim" diyen Alemdar, mahkemede "Öldürmek istemedim, elimdeki silah patladı" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 11:13
Zevk için cinayet işlediğini söyleyen sanık, mahkemede 'kaza' dedi

Olay, 15 Kasım 2018 tarihinde İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kahraman Alemdar, husumetli olduğu Yusuf Candar'ın evine kapıyı kırarak girdi. Alemdar, tabanca ile Yusuf Candar'a ateş ettikten sonra kaçtı. Yusuf Candar, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi alınırken, oğlu Yavuz Candar da iş yerinde aynı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yavuz Candar, kalbine ve kollarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz Candar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kahraman Alemdar, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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Zevk için cinayet işlediğini söyleyen sanık, mahkemede 'kaza' dedi
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