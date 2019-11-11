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Zincirleme ölüm!

Giriş Tarihi: 11.11.2019
ADAPAZARI'NDA, 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu yaşamlarını kaybetti. Oğuzcan Uğurlu idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek işçi servisine çarptı. İşçi servisi ise önünde ilerlemekte olan otomobil ile yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Kazada ağır yaralanan Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve bebekleri Eymen Efe Uğurlu kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Zincirleme ölüm!
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