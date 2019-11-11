Ziraat Bankası çalışma saatleri: Banka şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ziraat Bankası'nda işlemi olup, söz konusu işlemi banka şubelerinden bir tanesinde gerçekleştirecek olanlar, Ziraat Bankası mesai saatlerini araştırıyor. Diğer bankalar ile benzerlik gösteren Ziraat Bankası çalışma günleri, yalnızca hafta içi günlerinden oluşuyor. Dolayısıyla Ziraat Bankası hangi günler açık sorusunun cevabı yalnızca hafta içi günleri. Ziraat Bankası'nın faaliyet gösterdiği günlerin hangileri olduğuna ilişkin merak edilen bu detayın yanı sıra Ziraat Bankası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun cevabı da araştırılıyor. İşte Ziraat Bankası açılış ve kapanış saati…

ZİRAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası çalışma saatleri; sabah saat 09:00 ile 17:00 arasında. 17:00'ın ardından gerçekleştirilecek işlemlerde banka şubesi kanalını kullanmak mümkün değil. Fakat ATM işlemleri ile mobil ve internet bankacılığı işlemleri için herhangi bir saat kısıtlaması yok. Yukarıda belirtilen mesai saatleri dışında gerçekleştirmek istediğiniz hemen her işlem için mobil ve internet bankacılığı ile ATM kanallarından birini tercih edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİ KAÇTA AÇILIYOR?

Ziraat Bankası şubeleri hafta içi günleri 09:00''da açılıp, müşterilerine hizmet vermeye başlıyor.

ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİ KAÇTA KAPANIYOR?

Ziraat Bankası şubelerinde en son 17:00'da işlem alınıyor. Bu saatten sonra bankaya gelen müşterilere ne yazık ki hizmet verilemiyor.

ZİRAAT BANKASI ÖĞLE TATİLİ

Ziraat Bankası öğle arası kaçta? Ziraat Bankası öğle arası saatleri şu şekilde: Öğle molasına 12:30'da giren Ziraat Bankası şubelerinin 1 saatlik molası var. Ziraat Bankası şubeleri, 13:30'da sona eren öğle arası tatilinin ardından 4 saat daha çalışıyor.