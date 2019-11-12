64 yaşındaki adamı öldürmüştü; cinayetten son dakika haberi! "Tecavüz etti ben de öldürdüm..."

Bakırköy'ün en eski mahallerinden Zuhuratbaba Mahallesi'nde iş yerinde bıçaklanarak ölen Mıhyettin Altundere cinayetinden sonra kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, 19 yaşındaki Serkan A.'nın ölüm anından sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığını tespit etti, genç ertesi gün gözaltına alındı. 29 Nisan günü gerçekleşen cinayetten sonra son dakika gelişmeleri ortaya çıktı. Serkan A., tecavüze uğradığı için mi Altundere'yı öldürdü?

"ANNE BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM"

Bakırköy İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Serkan A. ve iki tarafın avukatları katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından başlayan duruşma şüpheli Serkan A., savunmasında, Altundere'nin kendisini eşya taşıtma bahanesiyle iş yerine çağırdığını ve tecavüz ettiğini öne sürerek, bu nedenle de bıçakladığını söyledi.