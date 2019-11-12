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64 yaşındaki adamı öldürmüştü; cinayetten haberi! "Tecavüz etti ben de öldürdüm..."

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşen cinayetin ardından haberleri üst üste geliyor! 64 yaşındaki , Bakırköy'deki iş yerinde 8 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. 19 yaşındaki Serkan A. ilk kez hakim karşısına çıkarken zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheli genç, Mıhyettin Altundere'nin kendisine tecavüz ettiğini ifade etti! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 14:50
64 yaşındaki adamı öldürmüştü; cinayetten son dakika haberi! Tecavüz etti ben de öldürdüm...

Bakırköy'ün en eski mahallerinden Mahallesi'nde iş yerinde bıçaklanarak ölen cinayetinden sonra kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, 19 yaşındaki Serkan A.'nın ölüm anından sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığını tespit etti, genç ertesi gün gözaltına alındı. 29 Nisan günü gerçekleşen cinayetten sonra gelişmeleri ortaya çıktı. Serkan A., tecavüze uğradığı için mi Altundere'yı öldürdü?

"ANNE BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM"

Bakırköy İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Serkan A. ve iki tarafın avukatları katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından başlayan duruşma şüpheli Serkan A., savunmasında, Altundere'nin kendisini eşya taşıtma bahanesiyle iş yerine çağırdığını ve tecavüz ettiğini öne sürerek, bu nedenle de bıçakladığını söyledi.

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64 yaşındaki adamı öldürmüştü; cinayetten son dakika haberi! "Tecavüz etti ben de öldürdüm..."
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