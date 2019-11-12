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Arkadaşının başına demir sopayla vurduğu 16 yaşındaki Ramazan öldü

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tartıştığı arkadaşı E.M.Ö.'nün (16) başına demir sopayla vurduğu (16), hayatını kaybetti. Demirer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.M.Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 10:16
Arkadaşının başına demir sopayla vurduğu 16 yaşındaki Ramazan öldü

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Fatih Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Demirer, arkadaşı E.M.Ö. ile sokakta bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.M.Ö., Demirer'in başına demir sopayla vurdu. Aldığı darbeyle yaralanan Demirer, oradan uzaklaşmak istedi. Demirer, yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demirer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KATİL GÖZALTINA ALINDI

Demirer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.M.Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Arkadaşının başına demir sopayla vurduğu 16 yaşındaki Ramazan öldü
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