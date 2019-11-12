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Bakırköy’de operasyonu! Satışa hazır 361 paket uyuşturucu ele geçirildi

Bakırköy’de şüpheli üzerine durdurulan araçtan çıktı. Konuyu derinlemesine araştıran ekipler olayla ilişiği olan iki şüpheliye daha ulaştı. Şüphelilerin üzerinden 361 paket uyuşturucu ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 13:39
Bakırköy’de uyuşturucu operasyonu! Satışa hazır 361 paket uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile ilgili yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy'de bulunan Osmaniye Mahallesi'nde ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde 31 yaşındaki Hakan A. ile 33 yaşında Abdurrahman Y. vardı. Hareketleri şüphe çekici bulunan iki şahsın üzerleri arandı. Yapılan üst aramalarında toplam 15,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler olay yerinde gözaltına alındı.

361 PARÇA UYUŞTURUCU

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler şüpheli şahıslar ile irtibatlı olduğunu tespit ettikleri 30 yaşındaki Gamze F. ve 33 yaşındaki Levent H.'y, yakaladı. Levent H. isimli şüphelinin aracında ve işyerinde arama gerçekleştiren ekipler 361 parça halinde 800 gram skunk adlı uyuşturucu madde ile 9 park halinde 80,7 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hakan A. ve Gamze F. savcılık talimatıyla serbest kalırken diğer iki şüpheli Abdurrahman Y. ve Levent H. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bakırköy’de uyuşturucu operasyonu! Satışa hazır 361 paket uyuşturucu ele geçirildi
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