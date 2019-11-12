‘Döner Kardeşler’ suç örgütüne yeni iddianame!

Ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet göstererek 'Döner Kardeşler' ismiyle tanınan organize suç çetesine yönelik Türkiye genelinde 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 28 çete şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Cezaevinde bulunan Burak Döner'in verdiği talimatlar doğrultusunda birçok yağma ve haraç olayına karıştığı belirlenen çetenin, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaştığı tespit edilmişti.

DANSÖZ KIYAFETİ GİYDİRİP VİDEO YAYINLAMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ağırlıklı olarak Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren ve Emirhan Döner isimli kişinin başını çektiği çetenin birçok vatandaşa karşı silahlı saldırı, yağma, tehdit ve haracın yanı sıra kaçırıp işkence yaptığını belirledi. Cezaevindeki Burak Döner'in kardeşi olan ve abisi cezaevine girdikten sonra çetenin başına geçen Emirhan Döner ve adamlarına yönelik sıkı bir takip başlatan ekipler Döner'in, borçlu olduğu bir vatandaşın alacağını istemesi üzerine kendisini güpegündüz adamlarıyla kaçırıp kapattığı evde dansöz elbisesi giydirip işkence yaptığını ve bunu internetten paylaştığını tespit etti.

TÜRKİYE GENELİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bu tespitlerin yanı sıra birçok yağma ve silah ticareti olayına da karıştığı belirlenen çetenin suç eylemlerini gerçekleştirdiğini tespit ettiği 28 üyesini yakalamak için harekete geçen İstanbul Organize ekipleri, İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Beşiktaş ilçeleri ile Kocaeli ve Sivas'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Emirhan Döner'in çete lideri olarak anlatıldığı bir iddianame hazırlandı.

SOSYAL MEDYAYI TARAF BULMAK İÇİN KULLANDILAR

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç örgütünün sosyal medya gücünden faydalanarak oluşturduğu imaj ile etrafına korku saldığı, kaba kuvvet kullanmaktan imtina etmediği, çevresinde bulunan kalabalık şahıslarla birlikte hareket ettikleri tespit edildi. Adli süreçlerden uzak durulması için özel bir çaba harcandığı belirlenen örgütün, telefon görüşmelerinde sık sık örgüt lideri Emirhan Döner tarafından uyarıldığı saptandı.

VİDEO YAYINLAYIP TARAF TOPLADILAR

İddianamede ayrıca örgütün uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri insanları darp ettikleri, daha sonra bu kişileri video kaydına alarak sosyal medyada paylaştıkları anlatıldı. Videolar aracılığıyla örgütün propagandasının yapıldığı, bu mecrada örgüt tarafından sunulan görseller aracılığıyla özellikle gençler üzerinde etki oluşturmaya çalışıldığı, gençlerin bu yapıyı ve yapılanmasını benimsemesini hedeflediği ifade edildi.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAKLAR

Emirhan Döner'in elebaşı olduğu ve 28 şüphelinin bulunduğu iddianamede 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme', 6136 sayılı yasaya muhalefet', 'Tefecilik', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Hakaret' ve 'Şantaj' gibi çeşitli suçlardan yargılanacak şüphelilerin 35 yıla kadar hapsi isteniyor. Yargılama önümüzdeki günlerde İstanbul Adliyesi'nde Selam Tevhid, Hrant Dink, Tahşiye Kumpası gibi davalara bakan ve yaz kararnamesiyle Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başkan olarak atanan Ali İhsan Horasan tarafından görülecek.