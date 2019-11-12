En son nerede deprem oldu? 12 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dönemde özellikle Marmara ve Akdeniz bölgesinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar sıklıkla son depremler listesini araştırıyorlar. Gece saatlerinde Akdeniz bölgesinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.4 olarak belirlenirken, Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğünün 3.2 olduğu açıklandı. Sabah.com.tr olarak biz de sizlere 12 Kasım son depremler listesini hazırladık. İşte detaylar…

12 KASIM AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli ve AFAD tarafından hazırlanmış olan son depremler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!