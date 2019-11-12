Evkur çalışma saatleri: Evkur şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi Evkur mesai saatleri

Birçok resmi ve özel kurumun çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. Kimisi hafta sonlarında da hizmet verirken, kimisi hafta içi çalışıyor ve Cumartesi Pazar günleri sınırlı sürede açık bulunuyor. Evkur, Türkiye'de en çok rağbet gören kurumlar arasında yer alıyor. Bundan dolayı da kurum hakkındaki önemli bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En çok merak edilen konuların başında "Evkur mağazaları saat kaça kadar açık?" ve "Evkur mağazaları saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?" soruları yer alıyor. Haberimizde, bu kurum ile ilgili önemli çalışma saatleri ve tatillerini bulabilirsiniz. İşte Evkur çalışma günleri, öğle arası saatleri ve hafta sonu çalışma saatleri...

EVKUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Evkur Mağaza çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Evkur alışveriş mağazaları öğle arası yapmamaktadır.

EVKUR ADRES VE TELEFON NUMARASI

Evkur merkez binası Basın Ekspres Yolu, No: 33 Evkur Plaza, Kat: 9, Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Evkur merkez şubesine 0212 473 4646 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.

EVKUR RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Evkur Mağazaları hafta içi her gün 09:00'da açılır ve kapanış saati olan 21.00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. Evkur alışveriş mağazaları öğle arası molası vermemektedir. Ayrıca, Evkur'un İstanbul dışındaki mağazalarında çalışma saatleri farklılık gösterebilmektedir. Pazar günleri ise 10:30 – 21:00 saatleri arasında hizmet verir.

Evkur mağazaları 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde açıktır.

Evkur Merkez Binası, Basın Ekspres Yolu, No: 33 Evkur Plaza, Kat: 9, Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Evkur Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 212 473 46 46