Genel af yasasında son durum ne, af çıkacak mı? Af yasası ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

Genel af yasası ile ilgili son dakika detayları yakından takip ediliyor. On binlerce mahkûm ve aileleri af yasasının çıkacağı tarihi merak ediyor. Peki, genel af yasası ne zaman çıkacak? Konuyla ilgili meclis tarafından alınacak karar merakla beklenirken, söz konusu yasanın kimleri kapsayacağı konusu da merak ediliyor. Bazı cezaların infaz sürelerinin kısaltılmasına yönelik alınacak kararı içeren yargı paketine ilişkin çalışmaların yakın bir tarihte tamamlanması bekleniyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kendisine gelen bir soru üzerine bu konuya yanıt vermişti. İşte af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detayları…

AF YASASI ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ancak henüz ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik planı henüz Meclis gündemine gelmedi. Yargı reformuyla ilgili konuşan Naci Bostancı düzenlemeyi Eylül ayının sonuna kadar bitirmek istediklerini söyledi. Meclis gündemindeki son durum göz önüne alındığında af yasasının da eylül sonu veya ekimin ilk haftasında onaylanması bekleniyor.