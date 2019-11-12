Helyum nedir, nasıl zehirler? Helyum nasıl öldürür?

Siyanür ile intihar haberlerinin ardından bu sefer de bir üniversite öğrencisinin helyum ile intihar etmesi vatandaşların helyum ile ilgili bilgileri araştırmasına sebep oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı'nda öğrenci olan 20 yaşındaki Umut T. İddialara göre, başına poşet geçirip bantlayarak içine tüpten helyum vererek intihar etti. Bu bağlamda; helyum nedir, nasıl zehirler? İşte bilgiler…

HELYUM NEDİR?

Helyum, Soy Gaz element serisinde olan ve periyodik tablonun 8A grubunda bulunan gaz haldeki renksiz bir elementtir. Helyum periyodik tablonun ikinci elementidir. Helyum kullanım alanları açısından çeşitlilik gösteren bir soy gazdır.

HELYUM NERELERDE KULLANILIR?

Helyum nerelerde kullanılır sorusu şöyle cevaplanabilir: zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede kullanımıyla bilinen helyum gazı; kaynakçılıkta, germanyum ve silisyum kristallerinin yapımında, titanyum ve zirkonyum eldesinde, süpersonik rüzgar tünellerinde ve derin dalış tüplerinde de kullanılır. Ayrıca, düşük sıcaklık araştırmalarında ve nükleer enerji santrallerinde "soğutucu" olarak da önemlidir. Tüm elementler arasında, en düşük erime ve kaynama sıcaklıkları helyuma aittir. Makro ölçüde bile atomik özelliklerini göstermesi nedeniyle "kuantum sıvısı" olarak da adlandırılan ve ısı iletkenliği olağanüstü derecede yüksek olan sıvı helyum, manyetik rezonans görüntülemede (MRI) ve kanser teşhisi için MRE'de de kullanılır. Yakın zamanda, sıvı roket yakıtı sıkıştırmada da helyumdan faydalanılmaya başlandı.

HELYUM NASIL ÖLDÜRÜR? HELYUM'UN ETKİLERİ NELERDİR?

Helyum çok aktif bir gaz olduğu için akciğerlerde oksijen alımını engelliyor. Gelişen ani oksijensizlik nedeni ile kişi bayılma nöbeti geçiriyor. Ayakta ise düşüyor ve yaralanıyor. Bol miktarda helyum solunmasında ise ani hayati organlar duruyor ve bu durum ölümle sonuçlanıyor