İBB’de 5 bin 800 kişi işinden çıkarıldı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB Meclis Toplantısında hazırladığı raporu okudu. Kaynar, "24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçinin çıkarıldığı bilgisi komisyona verildi. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen işçiler eklendiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır" dedi.