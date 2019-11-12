IKEA çalışma saatleri: IKEA restoran çalışma saatleri; kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İsveç kökenli uluslararası bir mobilya mağazası olan IKEA, uzun bir zamandır ülkemizde de faaliyet gösteriyor. Gerek mağaza bölümü gerekse restoran bölümüyle müşterilerinin kaliteli bir zaman geçirmesini hedefleyen bu mobilya mağazası, Dünya genelinde birçok ülkede tüketicilere hitap etmektedir.

2005'te 20'den fazla mağazası hizmete açıldı. Aralık 2016 itibarıyla 48 ülkede 392 mağazası bulunmaktadır. Bu mağazalar, çoğu Avrupa'da olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Asya ve Avustralya'da vardır. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerinde de mağazası bulunan ender zincirlerden biridir.

IKEA kataloğu, yaklaşık 12.000 ürün içerip dünya üzerinde 160 milyon da baskı yapıp (2006) müşterilere ücretsiz bir şekilde posta veya dükkanlardan ulaştırır. Ev alışverişi yapacak olan kişilerin akıllarından geçen ilk yerlerden birisi olan iKEA'nın İstanbul'da Kartal, Bayrampaşa, Ümraniye; Ankara'da Mamak; Antalya'da Kepez; Bursa'da Osmangazi; İzmir'de Bornova; Adana'da Seyhan; Bodrum'da Konacık şubeleri bulunmaktadır.

IKEA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bu doğrultuda, buralardan alışveriş yapacak ve restoranda gerek kahvaltı gerekse yemek yemek isteyen vatandaşlar tarafından IKEA çalışma saatleri yanıtı merak edilen konulardan birisi olarak dikkat çekiyor.

SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

IKEA, haftanın 7 günü boyunca saat 10.00'da açılmaktadır.

SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Mağazalar, haftanın 7 günü boyunca akşam 22.00'de kapanmaktadır.

RESTORAN ÇALIŞMA SAATLERİ

Restoranlar da haftanın 7 günü açıktır ve 09.30 ile 21.30 arasında hizmet vermektedir. Çocuk oyun alanı ise 10.00 - 21.00 arasında açık olmaktadır.

HAFTA SONU VE BAYRAMDA AÇIK MI?

iKEA hafta sonu olan Cumartesi ve Pazar günleri de çalışmaktadır. Bunun yanında, bayram ve resmi tatil günlerinde de şubeler faaliyet gösterir. Bu yönde, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim günleri ile Kurban ve Ramazan Bayramları'nda IKEA mağazalarını açık bulabilirsiniz.

IKEA İLETİŞİM ADRESLERİ

IKEA Çağrı Merkezi'ne, haftanın her günü 09:00-22:00 saatleri arasında 444 4 532 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

IKEA Türkiye Genel Müdürlüğü; Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 62 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. IKEA Türkiye Genel Müdürlüğüne 0216 528 05 55 numaralı telefon veya 0 216 528 05 07 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.