İSKİ çalışma saatleri: İSKİ vezne kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İSKİ mesai saatleri

İSKİ çalışma saatleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Ödeme veya su ile ilgili diğer tüm işlemleri rahatlıkla gerçekleştirmek amacıyla gidilen bu kurum 1981 yılında kurulmuş ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bağımsız bütçeli bir kuruluş olarak bilinmektedir. Peki, İSKİ saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışma saatleri…

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Vatandaşlara içme suyu temin etmek, havzaları korumak ve dereleri ıslah etmek gibi görevleri bulunan kurum İSKİ, vatandaşların gün içerisinde araştırdığı konular arasında yerini alıyor. İSKİ veznelerinden binlerce vatandaş ödeme gibi birçok işlemlerini yaptığından internet üzerinden İSKİ çalışma saatleri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ, hafta içleri 5 gün boyunca vatandaşlara hizmet vermektedir. Sabah 08:30'da hizmet vermeye başlayan kurum 16:30'da mesaisini bitirir. Ayrıca İSKİ çalışanları 12.00-13.00 arasında bir saatlik öğle arasına çıkmaktadır.

İSKİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İSKİ açılış saati: 08.30 (Hafta içi)

İSKİ kapanış saati: 16:30 (Hafta içi)

İSKİ HAFTA SONU AÇIK MI?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ, hafta sonu sadece Cumartesi günü vatandaşlara hizmet vermektedir. Cumartesi günleri sabah 09.00'da mesaiye başlayan İSKİ, 13.00'da mesaisini bitirir. Ancak Pazar günleri çalışmamaktadır. İstanbul'da 15 milyon civarında vatandaşa hizmet veren kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bağımsız bütçeli bir kuruluştur.

İSKİ RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatillerde vatandaşlara hizmet vermemektedir.

İSKİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSKİ Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:25 34060 Eyüp Sultan/İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. İSKİ'ye 0 212 321 00 00 - 0 212 301 20 00 telefon numaraları veya 0 212 321 77 19 / 0212 301 60 00 faks numaralarıyla ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, İSKİ Alo 185 servisi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.