İŞKUR çalışma saatleri: İŞKUR hafta içi ve haftasonu açık mı? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İŞKUR mesai saatleri!

Tam adı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olan İŞKUR mesai saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Ülkemizdeki istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi adına faaliyet gösteren bu kurum vatandaşlar açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşların bulundukları il ve ilçede kurumun merkezlerine giderek iş başvurusu yapılabileceği için "İŞKUR kaça kadar açık, kaçta açılıyor ya da kaçta kapanıyor?" şeklindeki araştırmalar önem kazanmış durumda. İşte İŞKUR çalışma saatleri 2019 burada!

İŞKUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2019! KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İŞKUR çalışma saatleri;

Açılış: 08:30 – 12:30

Kapanış: 13:30 – 17:00

İŞKUR ÖĞLE ARASI MESAİ SAATLERİ

Öğle arası mesai saatleri: 13:30 ile 17:00 arasıdır.

İŞKUR HAFTASONU ÇALIŞMA SAATLERİ / İŞKUR CUMARTESİ PAZAR AÇIK MI?

İŞKUR hafta sonu mesai saatleri: Kurum hafta sonu hizmet vermemektedir.

İş ve İşçi Bulma Kurumu; Cumartesi ve Pazar vatandaşlara hizmet sağlayamamaktadır.

İŞKUR NEDİR?

İŞKUR, eski adı "İş ve İşçi Bulma Kurumu" olan iş ve işçi arayanların başvurduğu bir kurumdur. İşsizlik Maaşı, İŞKUR'u önemli bir kurum haline getirdi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş ve işçi bulmaya aracılık eden önemli bir kamu kuruluşudur. Günümüze kadar çok sayıda kişiyi bir işe yerleştiren veya şirketlere personel temin eden İŞKUR, istihdama önemli katkılar sağlıyor. İşsizlik, Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir sorunu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik yüzde 12 seviyesinde. Yani Türkiye genelinde 3 milyon 715 bin işsiz var. İşçi ile işvereni buluşturan İŞKUR, işsizlik oranları arttıkça daha da önemli bir konuma yerleşti. Ekonomik gelişmelere paralel olarak İŞKUR'un iş yükü azalıyor veya artıyor. İŞKUR, sadece iş ve işçi bulma fonksiyonu icra etmiyor. İstihdamın korunması ve geliştirilmesi gibi görevleri de bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da ilgili kuruluşudur. Özel hukuk hükümlerine tabidir. Tüzel kişiliği bulunan mali ve idari bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.