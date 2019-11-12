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'da kilolarından kurtulmak isteyen vatandaş poşetin içine girdi

Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan 'da bahardan kalma günler yaşanırken, Bebek sahilinde vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 16:04
İstanbul'da kilolarından kurtulmak isteyen vatandaş poşetin içine girdi

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi.

Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanırken, Bebek sahilinde vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi.

Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girmesi de ilginç görüntüler oluşturdu.

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İstanbul'da kilolarından kurtulmak isteyen vatandaş poşetin içine girdi
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