‘İşte zannederken başka kadınlarla uyuyormuş’

BUGÜN NELER OLDU

41 yaşındakiÖmerSırtaş, imamnikâhlı olarak 7kadınla evlendi. 7 eşinden toplam5 çocuğu bulunan gençadam, yıllarca birbirlerindenhaberleri olmayan eşlerle yaşadı.Bir kaynana Ömer'i aradığındatelefonu diğer kadının açmasıüzerine iki eş birbirindenhaberdar oldu. Dedektif gibi eşininilişkilerini araştıran bu eş,Ömer'in bütün oyununu bozdu.Kocasının kendisini yıllarcaaldattığından habersiz olan dördüncüeşe SABAH ulaştı. SevgiDemir (31), yalanlarla geçensenelerini şöyle anlattı:Ömer'le arkadaşlarımla gittiğim bir mekânda tanıştım. Sene 2012'ydi. Peşimi hiç bırakmadı. 6 ay peşimden koştu. Üç kez evlendiğini artık sağlam bir evlilik yapmak istediğini, boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Halbuki bekârmış! Aylar geçiyordu. Bu nedenle imam nikâhı kıyılmasını kabul ettim. Hamile kaldım. Çiftçilik işi gereği hayvan almak için şehir dışına gittiğini söyleyerek haftanın 6 günü eve gelmediği oluyordu. Sonra birkaç semt ötemde başka kadınla yaşadığı ortaya çıktı. Tabii bunları öğrenmem senelerimi aldı.Çocuğumu doğurdum. Başıma talihsiz bir olay geldiği için yavrumdan uzun süre ayrı kaldım. Bu sürede çocuğuma annem baktı. Ömer, annemden bir miktar borç para aldı. Bir gün annem parayı istemek için Ömer'i aradığında telefonu Selin E. isimli bir kadın açtı. Ömer'in karısı olduğunu ve bir kızı olduğunu söyledi. Ömer bu yaşananlar sırasında Selin E.'ye karşı beni ve çocuğumu inkar etti. Ben de mahkemeye başvurarak oğlumun Ömer'in oğlu olduğunu ispatladım. Mahkeme kararı sonrası Selin E. ile el ele verip yaşadıklarımızı paylaştıkça diğer kadınlara ulaştık. Düşünün kocanızın evine gekmek getirmek için çalıştığını zannederken o başka kadınlarla uyuyor.Oğlumun böyle bir babası olduğu için çok üzülüyorum. Benim gibi bu adam tarafından, hatta benimle aynı durumda başka yerlerde başka adamlarla yaşayan kadınlara da buradan sesleniyorum. Ben korkmadım, susmadım. Siz de susmayın.