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Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:56

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tonlarca bonzai üretilebilecek 15 kilogram "Fubinaca" maddesi ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.K. ve E.K.'nin yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi torbacı tabir edilen kişilere dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar şüphelilerin kiraladığı Küçükçekmece'deki rezidansa operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, yatağın baza kısmına saklanmış Bonzai yapımında kullanılan 15 kilogram "Fubinaca" maddesi ele geçirildi. 15 kilo Fubinaca'dan 15 ton Bonzai elde edildiği kaydedildi.
Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
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