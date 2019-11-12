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sürücülerin trafikteki kavgası karakolda bitti

Çekmeköy'de iki sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme kavgası karakolda bitti. Polis merkezinde her iki taraf ta birbirlerinden şikâyetçi oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 10:02
Kadın sürücülerin trafikteki kavgası karakolda bitti

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda iddialara göre, Arzu Erturan caddede park halindeki otomobili çalıştırıp geri çıkmak istedi. Bu sırada caddede aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen B.B. ise Erturan'a yol vermedi. İkili arasında yaşanan tartışma sonucu B.B., aracından inerek önce Erturan'ın otomobiline tekme attı sonra da Erturan'a saldırdı. Olay sonrası, darp edildiğini iddia eden Erturan, Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne gelerek şikâyetçi oldu. Erturan'ın ifadeleri üzerine, otomobilinin plakasından tespit edilen B.B., polis merkezine davet edildi. Her iki sürücü de, polis merkezinde birbirlerinden şikâyetçi oldu. Ekipler, olay yerindeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

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Kadın sürücülerin trafikteki kavgası karakolda bitti
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