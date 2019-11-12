Kayıp ‘Ortaköy’ davası

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde 7 yıl önce yapılan sayımda onlarca değerli eserin yerinde olmadığı tespit edildi. Bunlardan biri de Feyhaman Duran'a ait 3182 envanter numaralı 'Ortaköy' (manzara) isimli 27.5x33.5 santim boyutlarında mukavva kağıt üzerine yağlıboya tabloydu. Atatürk ve İnönü portreleriyle ünlenen ressamın kayıp tablosunun Nişantaşı'ndaki Beyaz Müzayede'de olduğu bilgisi alındı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tablo bakanlığa veya polise teslim edilmediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkeme kararıyla 29 Mayıs 2019'da Beyaz Müzayede'ye baskın yapıldı. Tablo burada çıktı. Ayrıca 12 adet sikke ve 1 adet madalyon da ele geçirildi. Şirket sahibi Aziz Asım Karadeniz, "Kasa yaklaşık 5 yıldır çalışanların olduğu ofiste durur. 5 yılda çok çalışan değişti. 13 sikkeyi kimin koyduğunu bilmiyorum" dedi. Tablo ile ilgili ise konuşmadı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede, eserlerin şüpheliye ait işyerinde ele geçirilmiş olması ve ifadesinde bu eserlerin kime ait olduğunu bilmediği yönündeki savunmasına itibar edilmediği, şüphelinin yetkililere haber verme sorumluluğu ile kültür varlığı ticaretine aykırı hareket ettiği belirtildi. Karadeniz hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.