LGS örnek sorular yayınlandı mı? 2020 LGS Kasım ayı örnek soruları!

Milli Eğitim Bakanlığı MEB'e bağlı yapılan Liselere Geçiş Sınavı LGS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Buna yönelik ilk örnek soru kitapçığı Ekim ayında yayınlandı. Kasım ayı örnek soru kitapçığını merak eden adaylar ise konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. LGS örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişim sağlanabiliyor. Peki LGS 2020 Kasım ayı örnek sorular yayınlandı mı? İşte bilgiler!

LGS 2020 KASIM AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?

LGS 2020 Kasım ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. LGS 2020 Kasım ayı örnek sorularının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

LGS EKİM AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA

Öğrencilerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak için her ay yayımlanan örnek soruların ilki Ekim ayı MEB tarafından paylaşıldı.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SURESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS EKİM AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI! ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!