Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı yapıldı! Plan yapmadan önce dikkat...

Pus ve sise dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Kasım ayı ortaları itibari ile hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, özellikle Batı bölgelerinde termometreler 23-24 dereceleri gösteriyor. Hâl böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kritik öneme sahip pus ve sis uyarısı yaptı. Sabah ve gece saatlerine dikkat çeken kurum, araçla yola çıkacak olan vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, 12 Kasım 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.