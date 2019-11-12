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'den son dakika ve sis uyarısı yapıldı! Plan yapmadan önce dikkat...

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika uyarısı geldi. Kasım ayının ortalarına yaklaşılırken sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi vatandaşların 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt aramasına neden oluyor. Öyle ki, sabah saatlerinde gerek iş gerekse okul için yola çıkacak olan milyonlar, günlük hava durumu verilerine ulaşmak istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu doğrultuda, gün içinde beklediği hava durumu tahmin raporlarını açıklarken; aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için pus ve sis uyarısında bulundu. Sabah ve gece saatlerine dikkat çeken MGM, özellikle yola çıkacak olan vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından 12 Kasım 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sis uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 08:33
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı yapıldı! Plan yapmadan önce dikkat...

Pus ve sise dikkat! Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika uyarısı yapıldı. Kasım ayı ortaları itibari ile hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, özellikle Batı bölgelerinde termometreler 23-24 dereceleri gösteriyor. Hâl böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kritik öneme sahip pus ve sis uyarısı yaptı. Sabah ve gece saatlerine dikkat çeken kurum, araçla yola çıkacak olan vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, 12 Kasım 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı yapıldı! Plan yapmadan önce dikkat...
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