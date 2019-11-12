MNG Kargo çalışma saatleri: MNG Kargo şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri

MNG kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? gibi sorular vatandaşların gün içerisinde taşımacılık hizmeti almak adına merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede, günde 700 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştıran taşımacılık şirketi hedef olarak yüzde yüz müşteri memnuniyeti sunmayı amaçlıyor. Peki, MNG kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte MNG kargo hafta içi, hafta sonu çalışma saatleri…

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo dağıtım günleri ve saatleri kargo alım veya gönderim işlemi olan binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Biz de sabah.com.tr olarak konuyla ilgili sorularınızın cevabını bu başlık altında topladık. MNG kargo hafta içi beş gün boyunca müşterilerine hizmet vermektedir. MNG kargo açılış saati 08.30 olarak bildirilirken kapanış saati ise 18.00'dır.

MNG KARGO KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

MNG kargo açılış saati: 08.30

MNG kargo kapanış saati: 18.00

MNG KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo hafta içi mesai saatleri 08.30-18.00 olsa da hafta sonu sadece Cumartesi günleri vatandaşlara hizmet sağlamaktadır. Hafta sonu çalışma saatleri ise 08.30'da aynı hafta içi olduğu gibi mesaiye başlayan kurum 14.00'da mesaisini sonlandırmaktadır.

MNG KARGO İLETİŞİM

MNG Kargo merkez binası, Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat: 5-6 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunmaktadır. MNG Kargo merkez şubesine 0 212 366 55 55 numaralı telefon veya 0 212 366 55 60 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.