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Son Dakika Haber: bile canlı yayında şaşırdı! 1 adam, 8 kadınla birlikte oldu! Milyonları ekrana kilitledi

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te, SABAH'tan Dilek Yaman'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkardığı ve her bir detayı adeta dedektiflik filmlerini andıran gelişmeye verildi. Sevgi Demir, beraber yaşadığı ve bir çocuk sahibi olduğu eşi Ömer Sırtaş'ın foyasını ortaya çıkartırken, 41 yaşındaki adamın canlı yayına bağlanarak bütün gerçekleri anlatmasını istedi. Öyle ki, Demir, bir gün çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına girdi ve farklı bir kadınla olan konuşmalarını gördü. Konuşmaların son derece samimi bir şekilde ilerlediğini gören Demir, 'ömrüm' ve 'seni seviyorum' mesajları üzerine adeta başından vurulmuşa döndü. Eşini o an terk eden Sevgi Demir, olayın peşine düştü ve eşinin 7 kadınla daha birlikte olduğunu öğrendi. İşte, 11 Kasım 2019 Pazartesi bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 08:28 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 08:30
Son Dakika Haber: Müge Anlı bile canlı yayında şaşırdı! 1 adam, 8 kadınla birlikte oldu! Milyonları ekrana kilitledi

Ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert'te, faili meçhul cinayetler ve kayıpların dosyaları çözülürken, sır içeren olaylara da ışık tutulmaya devam ediliyor. Öyle ki, bugün ekranlara gelen programda SABAH'tan Dilek Yaman'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkardığı olayın üzerine gidilmeye devam edildi. 31 yaşındaki Sevgi Demir'in anlattıkları milyonları adeta şaşkına çevirirken Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibini de şaşırttı. Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş geçtiğimiz yıllarda tanıştı. Bir süre sonra imam nikahıyla evlenen çift, bir de çocuk sahibi oldu. Bir gün, çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına giren genç kadın, gördüğü mesajlar karşısında adeta beyninden vurulmuşa döndü. Beraber yaşadığı adamın başka bir kadına, 'ömrüm' diye hitap ettiği ve 'seni seviyorum' dediğini gören Demir, mesajların hesabını sordu.

DEDEKTİF GİBİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkarak olayın çarpıcı boyutlarını anlatmaya devam etti. Dedektif gibi iz sürdüğünü belirten Sevgi Demir, beraber yaşadığı ve çocuk sahibi olduğu adamın 7 kadınla daha ilişkisi olduğunu ve onlardan da çocukları olduğunu belirtti. İşte, 11 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin çarpıcı detayları...

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Son Dakika Haber: Müge Anlı bile canlı yayında şaşırdı! 1 adam, 8 kadınla birlikte oldu! Milyonları ekrana kilitledi
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