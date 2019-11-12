Son Dakika Haber: Müge Anlı bile canlı yayında şaşırdı! 1 adam, 8 kadınla birlikte oldu! Milyonları ekrana kilitledi

Ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, faili meçhul cinayetler ve kayıpların dosyaları çözülürken, sır içeren olaylara da ışık tutulmaya devam ediliyor. Öyle ki, bugün ekranlara gelen programda SABAH'tan Dilek Yaman'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkardığı olayın üzerine gidilmeye devam edildi. 31 yaşındaki Sevgi Demir'in anlattıkları milyonları adeta şaşkına çevirirken Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibini de şaşırttı. Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş geçtiğimiz yıllarda tanıştı. Bir süre sonra imam nikahıyla evlenen çift, bir de çocuk sahibi oldu. Bir gün, çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına giren genç kadın, gördüğü mesajlar karşısında adeta beyninden vurulmuşa döndü. Beraber yaşadığı adamın başka bir kadına, 'ömrüm' diye hitap ettiği ve 'seni seviyorum' dediğini gören Demir, mesajların hesabını sordu.

DEDEKTİF GİBİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkarak olayın çarpıcı boyutlarını anlatmaya devam etti. Dedektif gibi iz sürdüğünü belirten Sevgi Demir, beraber yaşadığı ve çocuk sahibi olduğu adamın 7 kadınla daha ilişkisi olduğunu ve onlardan da çocukları olduğunu belirtti. İşte, 11 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin çarpıcı detayları...