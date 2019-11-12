Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

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iki yıl önce hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızları, "hırsızlık, emniyeti suistimal ve mala zarar verme" suçlarından Prof. Dr. Caner Taslaman hakkında suç duyurusunda bulundu. Prof. Dr. Caner Taslaman, sosyal medya hesabından Naim Süleymanoğlu'nun 1991 senesinde Almanya'da kazandığı madalyayı kendisine hediye ettiğini iddia etti. Bunun üzerine Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin Süleymanoğlu ve Sezin Süleymanoğlu harekete geçerek avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan avukatlar Aziz Demir ve Tuğçe Keskin, Prof. Dr. Taslaman için soruşturma ve kovuşturma yapılmasına, madalyanın aileye iade edilmesine dair dilekçe verdi.