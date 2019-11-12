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Vatan'ın babasından son dakika haberi! Hastaneye başvurdu: Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili...

Geçtiğimiz yıl evlerinin önünde yaralı bir şekilde bulunan ve hayatını kaybeden Vatan ile ilgili son dakika haberi geldi. Son günlerde adli süreç yeniden 'nin gündemine gelmiş ve en çok konuşulan konular arasında yerini almıştı. İddia ve ihtimalleri titizlikle araştıran Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yapılmış ve Rabi Naz'ın babasının DNA örneği vermekten kaçındığı bildirilmişti. Gelen son dakika haberine göre Rabia Naz'ın babası hastaneye başvurdu!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 22:53
Rabia Naz Vatan'ın babasından son dakika haberi! Hastaneye başvurdu: Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili...

Geçtiğimiz yıl yaşanan acı bir olay ile ilgili adli soruşturma devam ediyor. 2018 Nisan ayında Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulunan 'ın ölümünün ardından devam eden süreç ile ilgili son dakika haberi geldi. Rabia Naz'ın evin önünde bulunmasının ardından ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedilmişti.

Adli süreç ile ilgili son dakika haberi geldi! Rabia Naz'ın babası hastaneye başvurdu...

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Rabia Naz Vatan'ın babasından son dakika haberi! Hastaneye başvurdu: Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili...
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