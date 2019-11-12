Sağlık Ocağı (Aile Hekimliği) çalışma saatleri! 2019 Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizde hemen hemen her gün gidilen sağlık ocağı yeni adıyla Aile Hekimliği çalışma saatleri araştırılıyor. Genellikle hafif ağrısı olan hastaları kabul eden, aşı yapılan, emzirme ve anne sütü hakkında danışmanlık sunan ve rapor yazılan kurumda uzman ve pratisyen hekimler çalışmaktadır. Vatandaşlar '' Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' 'sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Bilindiği üzere her hekim Bakanlığın onayladığı saatlerde çalışır. Peki 2019 Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Aile Hekimliği) çalışma saatleri nasıl? Hafta sonu çalışıyor mu?

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ!

Sağlık ocağında, herhangi bir sağlık sigortasına bağlı olan veya olmayan herkes ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Sağlık ocakları sabah 8:00 itibarıyla vatandaşa hizmet vermeye başlar ve 17:00'a kadar hizmetlerini sürdürür. Öğle arası ise 12:00 ila 13:00 aralığındaki 1 saatlik zaman dilimidir.

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık Ocakları Cumartesi ve Pazar günleri, resmi tatillerde ve bayramlarda hizmet vermemektedir.

SAĞLIK OCAĞI HAKKINDA (AİLE HEKİMLİĞİ)

Eski adıyla sağlık ocakları, mahallelerde ve köylerde ağırlıklı olmak üzere vatandaşlara sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Türkiye'de 6300 adet bulunan sağlık ocaklarında uzman ve pratisyen hekimler çalışmaktadır. Günümüzde Aile Sağlık Merkezlerİ, Aile Hekimliği olarak hizmet vermeye başlamış ve herkesin bağlı olduğu bir sağlık ocağı oluşturulmuştur. Her hekim Bakanlığın onayladığı saatlerde çalışır. Çalışma saatleri Aile Sağlık Merkezi'nin sınıfına göre değişir. Vatandaş kendi aile sağlığı merkezinden doktorunun çalışma saatlerini öğrenebilir.