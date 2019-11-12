Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğa eczacı müdahale etti

'da boğazına şeker kaçan çocuğa eczacı müdahale etti

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 15:15
- Eczacının çocuğun nefes borusuna kaçan şekeri çıkarma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

SAKARYA (AA) - Akyazı ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk eczacının müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ömercikler Mahallesi'ndeki eczaneye gelen kadın, buradan aldığı şekeri bebek arabasında oturan çocuğuna verdi.

Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa müdahale etti.

Eczacı İlhan Durgut, kucağına aldığı çocuğun sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı.

Bu müdahaleye cevap veren çocuğun boğazına kaçan şeker çıkarıldı.

Öte yandan eczacının çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğa eczacı müdahale etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN