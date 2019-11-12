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Son Dakika: 'nda ölen eski İngiliz istihbarat subayına gelen kargoda dikkat çeken detay

Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi. Paketin üzerinde 'nin adının yazıldığı görüldü. Sarmini'nin Le Mesurier'in ölümüyle ilgili sosyal medyada üzüntüsünü ifade ettiği paylaşımlar yaptığı görüldü. Olayla ilgili gelen son dakika gelişmesi ve detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 13:21
Son Dakika: Beyoğlu'nda ölen eski İngiliz istihbarat subayına gelen kargoda dikkat çeken detay

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Le Mesurier'in Karaköy'de evinin bulunduğu sokakta sessizlik hakim. Sabah saatlerinde Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi.

Kargo paketinin üzerinde Nihad Sarmini isminin yer aldığı görüldü. Sarmini'nin sosyal medya hesabından eski istihbarat görevlisinin ölümü sonrasında paylaşımlar yaptığı görülürken "Bu sabah büyük bir şok oldu. James Le Mesurier bize her toplantıda "daha fazla hayat kurtarmak için ne yapabiliriz! derdi. Huzur içinde yatsın" ifadelerini paylaştı. Sarmini'nin sosyal medya bilgilerinde Suriye İdlib'li olduğu görülüyor. Kargo çalışanı kapının mühürlü olması nedeniyle paketi geri götürdü.

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EŞİ EVİN ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKMAK İSTEDİ

Le Mesurier'in eşi Hedving Christina'nın arkadaşları gün içinde evin bulunduğu sokağa geldi. Hayatını kaybeden eski İngiliz istihbarat görevlisinin eşinin de evin önüne çiçek bırakmak istediğini belirten kadınlar basın mensuplarını görünce uzaklaştı.

İstihbaratçı subayın ölümü ile ilgili flaş gelişme!
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