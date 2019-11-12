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haberi: Karısını öldürüp polislere "gidin evden alın" demişti! 28 yıl önce de baldızını öldürmüş...

"Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek polis ekiplerini arayan katilden haberleri üst üste geliyor. 'da ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı başından vurarak öldüren hakkında iddianame düzenlendi. Oradaki detaylara göre Özcan Işıldar'ın 28 yıl önce de baldızını da öldürdüğü, erkeklerle ilişkiye zorladığı eşinin görüntülerini çektiği ve komşusuna ters kelepçe takarak defalarca cinsel saldırıra bulunduğu iddia edildi! İşte suç makinesinden son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 09:11
Son dakika haberi: Karısını öldürüp polislere gidin evden alın demişti! 28 yıl önce de baldızını öldürmüş...

Akıllara durgunluk veren gerçekler teker teker ortaya çıkıyor. 'nın Kepez ilçesinde 18 Mart gecesinde bir sitede yaşanan cinayetin ardından sır perdesi aralanıyor. 37 yaşındaki Nihal Işıldar'ı tabancayla başından vurduktan sonra "karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek polisi arayan daha sonra kaçan ve Mersin'de yakalanan hakkında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Tutuklanan Işıldar'ın 1991 yılında cinsel istismar girişiminde bulunduğu baldızı Abiye Çetin'i öldürüp cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: Karısını öldürüp polislere "gidin evden alın" demişti! 28 yıl önce de baldızını öldürmüş...
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