Son dakika haberi: Karısını öldürüp polislere "gidin evden alın" demişti! 28 yıl önce de baldızını öldürmüş...

Akıllara durgunluk veren gerçekler teker teker ortaya çıkıyor. Antalya'nın Kepez ilçesinde 18 Mart gecesinde bir sitede yaşanan cinayetin ardından sır perdesi aralanıyor. 37 yaşındaki Nihal Işıldar'ı tabancayla başından vurduktan sonra "karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek polisi arayan daha sonra kaçan ve Mersin'de yakalanan Özcan Işıldar hakkında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Tutuklanan Işıldar'ın 1991 yılında cinsel istismar girişiminde bulunduğu baldızı Abiye Çetin'i öldürüp cezaevinde yattığı ortaya çıktı.