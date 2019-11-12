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dakika haberi: istihbarat subayının evinde şok gelişme! O kadının bıraktığı çiçekteki notta…

İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in İstanbul Karaköy’de bulunan ofisinin önünde ölü olarak bulunması olayında dakika gelişmeleri yaşanıyor. Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada’da bulunan evinde olayın ardından sessizlik sürüyor. Olaya ilişkin soruşturmanın da devam ettiği ve incelemelerin sürdüğü eve gelen esrarengiz bir kadın kapıya üzerinde not bulunan bir çiçek bıraktı. Çiçeğin üzerindeki notta ise dikkat çeken detaylar yer alıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 12.11.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 22:57
Son dakika haberi: Ölen İngiliz istihbarat subayının evinde şok gelişme! O kadının bıraktığı çiçekteki notta…

İstanbul'un Karaköy ilçesinde çalışma ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in çalışma ofisi olarak da kullandığı evinde bir dakika gelişmesi yaşandı. Büyükada'da yer alan bu evde James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümün ardından sessizlik hakimken aynı zamanda soruşturmanın da sürdüğü evin önüne esrarengiz bir kadın üzerinde bir not bulunan çiçek bıraktı. Çiçeğin üzerinde İngilizce olarak yazılmış bu notta dikkat çeken detaylar gözden kaçmadı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Ölen İngiliz istihbarat subayının evinde şok gelişme! O kadının bıraktığı çiçekteki notta…
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