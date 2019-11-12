Son dakika haberi: Ölen İngiliz istihbarat subayının evinde şok gelişme! O kadının bıraktığı çiçekteki notta…

İstanbul'un Karaköy ilçesinde çalışma ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in çalışma ofisi olarak da kullandığı evinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Büyükada'da yer alan bu evde James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümün ardından sessizlik hakimken aynı zamanda soruşturmanın da sürdüğü evin önüne esrarengiz bir kadın üzerinde bir not bulunan çiçek bıraktı. Çiçeğin üzerinde İngilizce olarak yazılmış bu notta dikkat çeken detaylar gözden kaçmadı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…