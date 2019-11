- 'Su'dan sebeple dövülen kadının gözyaşları

- Darp edilen kadın "Kocamdan bir tokat bile yemedim ama komşum ikinci kez beni dövüyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu



Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

ADANA (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde komşusunun çatısından ve avlusundan gelen su nedeniyle çıkan tartışmada iki kez darp edilen kadın "Kocamdan daha bir tokat bile yemedim ama komşum ikinci kez beni dövüyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Odun kesme işi yapan Battal Taşdemir (52) ile evli ve bir kız çocuğu olan Gülsüm Taşdemir komşusu Nevzat C. ve eşi Meral C. ile yaklaşık 1 yıldır su meselesi yüzünden sorun yaşadığını söyledi. Taşdemir, komşuları ile evlerinin yan yana olduğunu bu nedenle onların çatısından ve avlusundan akan suların kendi evlerinin önünden geçtiğini bazen bu nedenle evlerine girmekte bile zorlandıklarını belirterek, "Bu durum nedeniyle kendilerini uyardık. Akan suyun yönünü değiştirmelerini istedik. Ancak bu talebimden dolayı 2 ay önce hem kadın hem de kocası üzerime yürüyerek beni darp ettiler. Ben de bu nedenle kendilerini mahkemeye verdim. Ancak buna rağmen akan atık suyun yönünü değiştirmedikleri için aynı sorunu yine yaşamaya başladık. 14 Kasım'da mahkememiz var" dedi.

Eşinin sürekli odun kesmek için il il gezdiğini, bu nedenle çok fazla evde durmadığına dikkat çeken Taşdemir şöyle devam etti: "Ben bunları mahkemeye verdiğim için bana iftira bile attılar. En son da ben komşuya gidiyordum bu kişi bana laf attı ben de 'atma' dedim. 'Geçen gün de bana iftira attın, böyle şeyler yapma' dedim. Öyle deyince üzerime yürüdü parke taşıyla vurmak istedi ama ben çekildim. Daha sonra komşular geldi tuttular bir ara ellerinden kurtulup bana yumruk attı. Benim gözüm morardı hastaneye gittim rapor aldım. Daha sonra da öğretmen emeklisi olan bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum."



"Eşim bir tokat bile atmadı komşu erkeğin şiddetine uğradım"

Gülsüm Taşdemir, 17 yıllık evli olduğunu, eşinin bir karıncayı bile incitmediğini, ondan bir tokat bile yemediğini ifade ederek, "Komşum tarafından şiddete uğradım, çok çirkin bir şey. Ben 17 senelik evliyim eşim karıncayı bile incitmez bir tokat bile yemedim ama komşum tarafından darp edildim. Şu an oturduğum ev kira. Kadirli'den ev almak istiyordum ama artık istemiyorum. Adana'ya dönüş yapacağım sırf bu adam yüzünden. Babam olsaydı bunlar başıma gelmezdi sahipsizlik kötüymüş. Günlerce ağladım, bu şahıs tarafından başıma aldığım darbe sonucu en yakınlarımı bile tanımıyordum siz kimsiniz diye soruyordum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

