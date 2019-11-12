Vergi Dairesi Çalışma Saatleri 2019: Vergi Dairesi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Resmi tatilde açık mı kapalı mı?

Vergi Dairesi çalışma saatleri yoğun olarak merak edilen konular arasında yerini aldı. Özellikle resmi tatiller açık mı kapalı mı, öğlen ya da hafta sonu çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar gerekli işlerini bu devlet kurumundan yapmak için en doğru bilgiyi öğrenmek istiyor. Vergi yükümlülüğü olan vatandaşların işlemlerini halledebilmek için hizmet alacağı yer olan bu kurumda vatandaşlara ikamet ettikleri adresler üzerinden hizmet verilirken arama motorlarında Vergi Dairesi çalışma saatleri araştırılır oldu. Bu bağlamda; Vergi Daireleri resmi tatilde açık mı? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi ya da Pazar açık mı olacak?

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Sabah açılış saati: 08:30-12:30

Öğleden sonra açılış saati: 13:30-17:30

VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Vergi daireleri Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

VERGİ DAİRESİ RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI KAPALI MI?

Vergi daireleri; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde kapalıdır.

VERGİ DAİRESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı'na 0 312 415 30 00 numaralı telefon veya 0 312 415 28 21-22 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.