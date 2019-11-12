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Yaşından büyük hırsız! Yaşı küçük hırsızın 397 suç kaydı çıktı!

İstanbul Maltepe’de hırsızlık olayı üzerine yakalanan şüpheli B.G.’nin yaşının küçük olduğu ancak 397 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli çocuk sevk edildiği adli makamlarca gözlemevine teslim edildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 10:51

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyeti bünyesinde kurulan Mobil Park Timleri Maltepe'de meydana gelen hırsızlık olayı üzerine harekete geçti.

SİCİLİ KABARIK

İlçede farklı tarihlerde 'Kapkaç', 'Yankesicilik', 'İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık' ve 'Açıktan Hırsızlık' konuları ile ilgili yapılan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bahse konu olayları gerçekleştiren B.G.'ye tespit etti.

Yaşının küçük olduğu belirlenen B.G.'yi gözaltına alan ekipler yaptıkları sorguda ilginç bir bilgiye rastladı. Şüphelinin 397 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca gözlemevine teslim edildi.

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Yaşından büyük hırsız! Yaşı küçük hırsızın 397 suç kaydı çıktı!
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