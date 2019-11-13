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10 yaşında 397 sabıkası var!

'un farklı ilçelerinde kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarına karışan 10 yaşındaki B.G. yakalandı. Son suçunu Maltepe'de işledikten sonra kamera görüntülerinden bulunarak yakalanan küçük çocuğun tam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:17
10 yaşında 397 sabıkası var!

'un farklı ilçelerinde kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarına karışan B.G. (10) son suçunu Maltepe'de işledi. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen B.G., Mobil Park Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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10 yaşında 397 sabıkası var!
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