10 yaşında 397 sabıkası var!

İstanbul'un farklı ilçelerinde kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarına karışan 10 yaşındaki B.G. yakalandı. Son suçunu Maltepe'de işledikten sonra kamera görüntülerinden bulunarak yakalanan küçük çocuğun tam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:39Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:17
İstanbul'un farklı ilçelerinde kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarına karışan B.G. (10) son suçunu Maltepe'de işledi. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen B.G., Mobil Park Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.