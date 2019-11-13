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belli oldu! İşte

Yeni yılda tatil planı yapacak vatandaşlar, en fazla kaç gün tatil yapılacağını merak ediyordu. 2020 yılındaki resmi tatil günleri derleyen uçak bileti sitesi Enuygun.com, çalışanlar için bir tatil takvimi planı yayınladı. Çalışanlar, dini bayramların hafta sonuna denk gelmesi ile birlikte tatillerini birleştirerek yeni yılda 44 gün izin yapabilecekler. İşte detayları!

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 16:15
2020 resmi tatil günleri belli oldu! İşte 2020 resmi tatil takvimi

yayımlandı. Tatil günlerini fırsat bilen vatandaşlar stres atmak için şimdiden tatil planlarını yapmaya başladılar. Gelecek yıl en fazla kaç gün tatil yapılacağını araştıran vatandaşlar için resmi tatil takvimini derledik. 'nın 1. günü cuma gününe denk geliyor ve perşembe günü sona eriyor. ise hafta sonu başlıyor. Diğer resmi tatil günleri ise hafta içi başlıyor. Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. İşte detaylar!

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2020 resmi tatil günleri belli oldu! İşte 2020 resmi tatil takvimi
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