2020 resmi tatil günleri belli oldu! İşte 2020 resmi tatil takvimi

2020 resmi tatil günleri yayımlandı. Tatil günlerini fırsat bilen vatandaşlar stres atmak için şimdiden tatil planlarını yapmaya başladılar. Gelecek yıl en fazla kaç gün tatil yapılacağını araştıran vatandaşlar için resmi tatil takvimini derledik. Kurban Bayramı'nın 1. günü cuma gününe denk geliyor ve perşembe günü sona eriyor. Ramazan Bayramı ise hafta sonu başlıyor. Diğer resmi tatil günleri ise hafta içi başlıyor. Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. İşte 2020 resmi tatil takvimi detaylar!