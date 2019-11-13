Af yasası ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Genel af yasası son durum nedir?

Genel af yasasında son durum nedir? Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Uzun bir süredir beklenen af ile ilgili daha önce ilk yargı paketi meclise sunulmuş ve kabul edilmişti. 30 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'den yayımlanmıştı. Pek çok kişi bu gelişmelerin ardından 'İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak ve Af yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak' sorularına yanıt aramaya başladılar. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili detayları ve son açıklamaları haberimizin içerisinde sizlerle paylaştık…

AF YASASI ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ancak henüz ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik planı henüz Meclis gündemine gelmedi. Yargı reformuyla ilgili konuşan Naci Bostancı düzenlemeyi Eylül ayının sonuna kadar bitirmek istediklerini söyledi. Meclis gündemindeki son durum göz önüne alındığında af yasasının da eylül sonu veya ekimin ilk haftasında onaylanması bekleniyor.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.