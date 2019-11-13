Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Artık başka canlar yanmasın’

‘Artık başka canlar yanmasın’

’de, anne ve babasını yitirdiği siyanür faciasından kıl payı kurtulan , SABAH’a konuştu: “İnternetten satışı yasaklanmalı”

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019
‘Artık başka canlar yanmasın’
İstanbul Fatih'te 4 kardeşin siyanürle intihar etmesi ve Antalya'da Selim Şimşek'in internetten aldığı siyanürle kendisi, eşi ve çocuklarını zehirlemesi Türkiye'nin gündemine oturdu. İzmir'de şizofren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan da anne ve babasına siyanürlü şerbet içirerek öldürmüştü. Üç olayın da ortak yönü siyanürün internetten satın alınıp kargoyla gelmesi oldu. İzmir'de anne babasını kaybeden ve o siyanürlü şerbetten içmeyince hayatta kalan 16 yaşındaki Emircan Kalkan, bu duruma tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Emircan Kalkan, "Siyanür insanı hızlı öldüren bir madde. Ben ve kardeşim mayıs ayında siyanürden etkilendik. Ruhsal ve fiziksel olarak çökmüş durumdayım. Daha çok canlar yanmadan ve hayatlar sönmeden siyanür satışı yasaklansın. Maalesef bir şeylerin yasaklanması için bizim gibi insanların acı çekmesi gerekiyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Artık başka canlar yanmasın’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN