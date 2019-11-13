‘Artık başka canlar yanmasın’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Fatih'te 4 kardeşin siyanürle intihar etmesi ve Antalya'da Selim Şimşek'in internetten aldığı siyanürle kendisi, eşi ve çocuklarını zehirlemesi Türkiye'nin gündemine oturdu. İzmir'de şizofren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan da anne ve babasına siyanürlü şerbet içirerek öldürmüştü. Üç olayın da ortak yönü siyanürün internetten satın alınıp kargoyla gelmesi oldu. İzmir'de anne babasını kaybeden ve o siyanürlü şerbetten içmeyince hayatta kalan 16 yaşındaki Emircan Kalkan, bu duruma tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Emircan Kalkan, "Siyanür insanı hızlı öldüren bir madde. Ben ve kardeşim mayıs ayında siyanürden etkilendik. Ruhsal ve fiziksel olarak çökmüş durumdayım. Daha çok canlar yanmadan ve hayatlar sönmeden siyanür satışı yasaklansın. Maalesef bir şeylerin yasaklanması için bizim gibi insanların acı çekmesi gerekiyor" dedi.