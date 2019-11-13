Askerlik şubesi çalışma (mesai) saatleri! 2019 Askerlik şubeleri kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta sonu açık mı?

Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma (ASAL) bünyesinde yer alan askerlik şubeleri, teşkilatın en küçük birimi durumundadır. 1886 yılından itibaren Kolordularda asker alma faaliyetlerini yürütecek riyaset kalemleri ve bunlara bağlı tümen seviyesinde kalemler kurulmuş, bu kalemlere bağlı olarak ülkeye dağılmış askerlik şubeleri kurulmuştur.

1927 yılında Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır. Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır.

Ülkemizde milyonlarca gencin vatani görevini gerçekleştirmeden mutlak olarak uğraması gereken bir yer olan askerlik şubeleri, celp, terhis, bedelli ve diğer tüm işlemlerin gerçekleştirilebileceği bir yer olarak öne çıkar. İstanbul'da Halıcıoğlu ve Maltepe şubesi, Ankara'da Mamak şubesi yoğunluk olarak dikkat çeken yerlerden birisi olurken; İzmir, Elazığ ve Bursa'daki şubeler bulundukları konum itibari ile askerlik yükümlüleri tarafından tercih edilmektedir.

ASKERLİK ŞUBESİ MESAİ SAATLERİ

Bu doğrultuda, buralardan çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından askerlik şubesi çalışma saatleri yanıtı merak edilen konulardan birisi olarak dikkat çekiyor.

SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Askerlik şubeleri, hafta içi beş gün boyunca 08.30'da açılmaktadır. Öğle arası saatleri ise 12.00 ile 13.00 arasındadır.

SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

13.00'ten sonra tekrar başlayan mesai, akşam kapanış saati olarak 17.00'ye kadar sürer.

HAFTA SONU VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Askerlik şubeleri hafta sonu olan Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır. Bunun yanında, bayram ve resmi tatil günlerinde de şubeler faaliyet göstermez. Bu yönde, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim günleri ile Kurban ve Ramazan Bayramları'nda askerlik şubelerini açık bulamazsınız.

ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM ADRESLERİ

Askeralma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar Ankara adresinde bulunmaktadır. Askeralma Dairesi Başkanlığı telefon numarası da 0312 402 61 00'dır.