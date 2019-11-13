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toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen, ikramiye kazanan kuponu iade etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve plastik kasa toplayarak geçimini sağlayan, engelli Cumhur Koşan (56), şans oyunu İddaa oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen ve 1000 TL karşılığında 1650 TL ikramiye kazanan kuponu, bayii sahibine iade etti. Koşan, "Ne kendimin ne de ailemin boğazından haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmez" derken, bayii sahibi Caner Cansızoğlu (30) da, Koşan'a teşekkür ederek, 650 TL'lik karı ona verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 09:52
Atık toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen, ikramiye kazanan kuponu iade etti

Aslen mobilya işçiliği yapan, 3 yıl önce girdiği katarakt ameliyatında yanlış işlem yapılmasının ardından sol gözü kör olan Cumhur Koşan (56), geçen 7 Kasım'da evine giderken 3 TL bedelle şans oyunu İddaa oynadı. Sol gözünün kör olmasının ardından işten çıkarılan ve hayatını sokaklarda plastik kasa toplayarak kazanan Koşan, eve gelip elini cebine attığında, kendisinin oynadığı 3 TL'lik kuponun dışında, 1000 TL bedelle oynanmış bir başka kupon daha olduğunu fark etti. Euroleauge'de, yine 7 Kasım'da oynanan Olympiakos-Anadolu Efes maçına '2' oynanan, yani Anadolu Efes'in maçta galip geleceği yönünde tahmin yapılan kupon, 1.65'lik oranıyla 1000 TL'ye 1650 TL ikramiye kazandı. Durumu fark eden Cumhur Koşan, kuponu İddaa oynadığı bayiiye iade etmeye karar verdi.

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Atık toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen, ikramiye kazanan kuponu iade etti
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