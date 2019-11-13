O anne hakkında son dakika gelişmesi... En üst kattan düşüp vefat eden 4 yaşındaki Fatma Nur'un abisi de yıllar önce aynı pencereden düşmüş!

4 yaşındaki Fatma Nur'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan elim olay dün saat 15:00 sularında meydana geldi. Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanın en üst katında oturan Emine - Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü. Olayı gören komşular hemen sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Nur'u Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.