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O anne hakkında gelişmesi... En üst kattan düşüp vefat eden 4 yaşındaki Fatma Nur'un abisi de yıllar önce aynı pencereden düşmüş!

Tüm Türkiye'nin hüzne boğulduğu Fatma Nur'un ölüm haberinden sonra ortaya çıkan yeni gelişmeler herkesi çok şaşırttı. Rize'de 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden aşağıya düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden 4 yaşındaki 'un, ağabeyi 'un da 4 yıl önce aynı pencereden düşerek öldüğünü ortaya çıktı. haberine göre anne hakkında suç duyurusunda bulunuldu...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:47
O anne hakkında son dakika gelişmesi... En üst kattan düşüp vefat eden 4 yaşındaki Fatma Nur'un abisi de yıllar önce aynı pencereden düşmüş!

4 yaşındaki Fatma Nur'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan elim olay dün saat 15:00 sularında meydana geldi. Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanın en üst katında oturan Emine - Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü. Olayı gören komşular hemen sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Nur'u Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan , doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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O anne hakkında son dakika gelişmesi... En üst kattan düşüp vefat eden 4 yaşındaki Fatma Nur'un abisi de yıllar önce aynı pencereden düşmüş!
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