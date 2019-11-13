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'da bir kadın tartıştığı komşusunu silahla yaraladı

'da bir kadın tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kadın olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 22:32
Bağcılar'da bir kadın tartıştığı komşusunu silahla yaraladı

Olay akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi 1004 sokakta yaşandı. İddiaya göre sitenin eski yöneticisi Şeref A. iki gün önce sitenin otoparkında Hülya T.'nin kocasıyla tartıştı. İkili tartışmalarından iki gün sonra yine otoparkta karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı. Sözlü tartışma devam ederken Hülya T. yanındaki silahla Şeref A'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Şeref A. yere yığıldı. Hülya A, ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

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Bağcılar'da bir kadın tartıştığı komşusunu silahla yaraladı
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