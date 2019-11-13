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Bana ‘’ deyin

Zarf içinde para dağıtan, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli hayırsever bu kez ’da ortaya çıktı. Adını soran bakkala ‘ deyin bana yeter’ dedi

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Bana ‘Robin Hood’ deyin
İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde geçtiğimiz aylarda zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Tuzla'daydı. Mahalle bakkallarına veresiye borcu bulunan kişilerin hesaplarını kapattıran hayırseverin, maddi durumu kötü ailelere de zarf içerisinde bin TL verdiği ortaya çıktı. Mahalle bakkallarından Coşkun Yılmaz, "Kendisine adını sordum. Söylemedi. 'Robin Hood' deyin, bana yeter" dedi. Mahalle bakkallarından Tuncay Yaşar ise "30 seneden beri burada esnaflık yapıyorum. Dün tanımadığımız bir vatandaş geldi. Borcunu ödeyemeyen geçinemeyen kişilerin borcunu ödeyeceğini söyledi. 30 seneden beri ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldım" diye konuştu. Esnaf Gönül Yaşar da iyi giyimli iki kişinin geldiğini belirterek, "Komşularımıza zarf verdi. İçinde bin TL vardı. Bir küçük kıza 50 TL verdi. O çocuk çok mutlu oldu. Hatta çocukların hepsine 50 TL para da dağıttılar" ifadesini kullandı.
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