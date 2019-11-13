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soyguncusunu vatandaş yere düşürerek yakalattı!

’da bulunan bir silahlı soyguncu tarafından soyuldu. Kaçan şüphelinin peşine polisler düştü. Şüpheli kovalamaca esnasında bir vatandaşın yere düşürmesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 21:03
Banka soyguncusunu vatandaş yere düşürerek yakalattı!

İstanbul Bayrampaşa Terzidere Mahallesi Güneş Caddesi'nde bulunan bir bankada bugün akşam saatlerinde silahlı soygun meydana geldi.

İstanbul Emniyeti Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Olay yerine giden ekiplere yakalanmamak için etrafa rastgele ateş ederek kaçmaya çalışan şüpheli görevlilerce takibe alındı.

Yaşanan kovalamaca sırasında bir vatandaş tarafından yere düşürülen 24 yaşındaki şüpheli Hakan K., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve bankadan gasp ettiği poşet içerisindeki paralarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda bankaya maskeli ve silahlı olarak gelen şahsın ruhsatsız tabancasıyla iki el ateş etmesinin devamında kadın gişe görevlisini tehdit ederek olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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