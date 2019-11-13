Baskı altındaydı

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Suriye'de "Beyaz Baretliler" oluşumunda aktif rol alan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'nin Beyoğlu'ndaki şüpheli ölümü İngiltere ve Rusya arasındaki krizi derinleştirdi.Geçtiğimiz hafta İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Morrison, "Beyaz Baretliler" temsilcilerinin Rusya ve Suriye tarafından düzenlenen dezenformasyon kampanyasının hedefi olduğunu belirterek Moskova ve Şam'ı eleştirmişti. Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ise 8 Kasım'da bu açıklamalara şöyle cevap vermişti: "Gelin, bu yapının köklerinde kimin bulunduğuna bakalım. Örgütün kurucuların birinin James Le Mesurier olduğu açıkça biliniyor. Mesurier, İngiliz istihbaratının, tam olarak MI6'nın eski ajanı. Bu kişi, Balkanlar ve Ortadoğu da dâhil dünya genelindeki birçok çatışmada ortaya çıktı..."Ajanın ölümünün ardından dün Financial Times gazetesine açıklama yapan İngiltere Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkani Tom Tugendhat, "Rus yetkililer onu sık sık terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçladı" ifadelerini kullandı. Daily Mail gazetesi de "Mesurier'yi intihara Rusya mı sürükledi" başlıklı haberinde eski ajanın, Rusya baskısının yaratmış olduğu aşırı gerginlikten dolayı intihar etmiş olabileceğini yazdı. Rus yetkililer ise ajanın ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğüne dikkat çekip İngiliz medyasının "Rus karşıtı tutumunu" eleştirdi.Eski Ajan Le Mesurier'nin eşi Emma Hedving Christina Winberg ayrıntılı ifadesi de ortaya çıktı: "Bana birkaç hafta önce intiharı düşündüğünü ve sıkıntılarının olduğunu söylemişti. İşiyle ilgili sorunları vardı. 10 yıldır depresyon ilaçları kullanıyordu. Olay günü akşam saatlerinde eski bir arkadaşımızla buluşup görüştük. Oturduk sohbet ettik. Saat 19.00 gibi ise eve geçtik. Bir daha çıkmadık. Saat 04.30 gibi uyandı. Ben uyumuyordum. Bana uyku ilacı verdi, sonra ben uyudum. Bir süre sonra kapıyı çalan polislerden durumu öğrendim."İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İngiliz eski istihbarat subayı ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. James Gustaf Edward Le Mesurier'nin 2018'de eski İngiliz diplomat olan İsveçli eşi Emma Hedving Christina Winberg ile evlenip Büyükada'ya yerleştiği anlaşıldı. Çiftin Irak'ta tanıştığı, Winberg'in emekliliği ardından Irak'ta iletişim ofisi kurduğu, 2018'de evlenerek Türkiye'ye taşındığı belirlendi. Olayın yaşandığı dairenin ise 'Mayday Rescue'ye (Suriye Acil Yardım Derneği) ait olduğu ajan ile eşinin home ofis olarak da kullandığı anlaşıldı. Le Mesurier'nin Suriye Acil Yardım Derneği'nin yöneticisi olduğu da tespit edildi. Le Mesurier'nin birkaç gün önce eşiyle Büyükada'da hastane başvurusu tespit edildi. Doktor tedavisi amacıyla Büyükada'dan Beyoğlu'na gelen eski ajanın psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edildi. Soruşturma çerçevesinde Le Mesurier'nin ve eşi Christina'nın cep telefonları incelemeye alındı. En son kiminle görüştükleri ve yazıştıkları araştırılıyor. Christina'nın tırnak arasından doku örneği de alındı.