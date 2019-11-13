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'da metro istasyonunda taciz gerginliği

'da metro istasyonunda yabancı uyruklu bir kişi, 18 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istendi. Güvenlik kulübesine saklanan şüpheli, zırhlı polis aracıyla olay yerinden götürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:56
Bayrampaşa'da metro istasyonunda taciz gerginliği

Olay, dün akşam saatlerinde , Ali Fuat Başgil metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre metrodan inen 18 yaşındaki bir kız 'imdat' diye bağırmaya başladı. Genç kızın çığlıkları üzerine vatandaşlar kızın yardımına koştu. Genç kız, 35 yaşlarında olan bir kişinin kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine yabancı uyruklu şüpheli, kızın ailesi ve toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istendi. Metro girişinde bulunan güvenlik görevlileri, şüpheliyi ve yanındaki bir kişiyi öfkeli kalabalıktan korumak için kulübeye kapattı.

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Bayrampaşa'da metro istasyonunda taciz gerginliği
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