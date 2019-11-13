Beylikdüzü’nde nefes kesen kovalamaca

Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir araç şüphe üzerine durdurulmak istendi. Araçtaki şahıs polisten hızla kaçmaya başladı. Yaşanan hareketli kovalamaca sonucu E-5 yanyol Bizimkent Kavşağı'nda durdurulan araçtan çıkarılan 37 yaşındaki Seyfettin Ş. gözaltına alındı.

SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, şeffaf poşet içerisinde 2 adet daralı ağırlığı 1 kilo 100 gram gelen skunk, 1 adet cep telefonu ile 1 sim kart ve 3 bin 900 lira para ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.