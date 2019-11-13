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Beylikdüzü’nde nefes kesen kovalamaca

Beylikdüzü’nde şüphe üzerine durdurulmak istenen bir araç ile polis ekipleri arasında hareketli bir kovalamaca yaşandı. Kovalama sonucu ekiplerce durdurulan arabadan 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 15:23
Beylikdüzü’nde nefes kesen kovalamaca

Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir araç şüphe üzerine durdurulmak istendi. Araçtaki şahıs polisten hızla kaçmaya başladı. Yaşanan hareketli kovalamaca sonucu E-5 yanyol Bizimkent Kavşağı'nda durdurulan araçtan çıkarılan 37 yaşındaki Seyfettin Ş. gözaltına alındı.

SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, şeffaf poşet içerisinde 2 adet daralı ağırlığı 1 kilo 100 gram gelen skunk, 1 adet cep telefonu ile 1 sim kart ve 3 bin 900 lira para ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beylikdüzü’nde nefes kesen kovalamaca
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